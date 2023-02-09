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Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:09

Василий Голубев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном медотходов в Батайске

9 февраля 2023, 16:07
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области собираются изучить информацию о мини-полигоне в Батайске, где сжигаются медотходы и человеческие конечности, об этом рассказал губернатор Василий Голубев во время пресс-конференции 9 февраля.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Батайске обнаружили свалку, на которой рабочие занимались незаконной утилизацией медицинских отходов высокого класса биологической опасности. По факту обнаруженных нарушений возбудили уголовное дело.

Вопрос о ситуации в Батайске прозвучал от корреспондента портала 1Rnd на пресс-конференции губернатора Василия Голубева, который сообщил, что наслышан о проблеме со зловонным полигоном, где сжигают ампутированные конечности.

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По его словам, местные власти возьмут проблему на контроль и будут разбираться с тем, почему на мини-полигоне так организовали утилизацию содержимого ящиков с надписями «Чрезвычайно эпидопасные отходы, класс В».

«Мы с этим будем работать, просто так всё не закончится», — пообещал Василий Голубев, добавив, что деятельность по утилизация медицинских отходов должна производиться по лицензии.

Напомним, это не первый скандал, связанный с утилизацией медицинских отходов. До сих пор ведутся судебные тяжбы относительно дела о контрактах на утилизацию медотходов в Ростове, фигурантом по которым проходит экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

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