Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Напомним, в начале недели стало известно, что в Батайске обнаружили свалку, на которой рабочие занимались незаконной утилизацией медицинских отходов высокого класса биологической опасности. По факту обнаруженных нарушений возбудили уголовное дело.
Вопрос о ситуации в Батайске прозвучал от корреспондента портала 1Rnd на пресс-конференции губернатора Василия Голубева, который сообщил, что наслышан о проблеме со зловонным полигоном, где сжигают ампутированные конечности.
По его словам, местные власти возьмут проблему на контроль и будут разбираться с тем, почему на мини-полигоне так организовали утилизацию содержимого ящиков с надписями «Чрезвычайно эпидопасные отходы, класс В».
«Мы с этим будем работать, просто так всё не закончится», — пообещал Василий Голубев, добавив, что деятельность по утилизация медицинских отходов должна производиться по лицензии.