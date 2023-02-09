Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Напомним, в январе сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что город до сих пор не может найти инвестора для проекта канатной дороги. Это создает вероятность того, что для строительства канатной дороги придется обратиться за финансированием к местному и областному бюджету.
И в четверг, 9 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сейчас работы по строительству объекта приостановлены. Причина тому — сложившиеся обстоятельства, не позволяющие найти инвестора и финансирование до того, как эксперты закончат работы с документацией по планировке проекта.
«Потом будем говорить об источниках финансирования и сроках строительства», — добавил губернатор, заявив, что пока подходящий инвестор не нашелся.
Сейчас власти надеются, что инвестиции все же появятся, поскольку проект обладает высоким туристическим потенциалом. Между тем, Василий Голубев абсолютно точно заявил, что никто не планирует протягивать канатную дорогу до Батайска, так что маршрут канатной дороги будет проходить от Театральной площади до Гребного канала, а в перспективе — и до нового жилого района напротив Тачанки.