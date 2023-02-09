Сейчас власти надеются, что инвестиции все же появятся, поскольку проект обладает высоким туристическим потенциалом. Между тем, Василий Голубев абсолютно точно заявил, что никто не планирует протягивать канатную дорогу до Батайска, так что маршрут канатной дороги будет проходить от Театральной площади до Гребного канала, а в перспективе — и до нового жилого района напротив Тачанки.