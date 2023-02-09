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Published Сегодня, 05:51

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Власти в Ростове-на-Дону заявили, что не рассматривают перенос главного автовокзала

9 февраля 2023, 05:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в данный момент не рассматривается вопрос о переносе главного автовокзала, сообщили в мэрии.

Об этом в городской администрации рассказали изданию РБК. Власти заявили, что пересадочный узел на Привокзальной площади выполняет большую логистическую работу.

Целями в мэрии назвали создание новых логистических узлов для комфортной перевозки пассажиров.

Власти Ростова хотят отсудить у Самургашевых землю под Пригородным автовокзалом
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Ранее стало известно, что власти Ростова хотят отсудить у Самургашевых землю под Пригородным автовокзалом. Чиновников не устроило, что на арендованной у них территории появились объекты, которые не были предусмотрены договором.

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