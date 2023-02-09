Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Об этом в городской администрации рассказали изданию РБК. Власти заявили, что пересадочный узел на Привокзальной площади выполняет большую логистическую работу.
Целями в мэрии назвали создание новых логистических узлов для комфортной перевозки пассажиров.
Ранее стало известно, что власти Ростова хотят отсудить у Самургашевых землю под Пригородным автовокзалом. Чиновников не устроило, что на арендованной у них территории появились объекты, которые не были предусмотрены договором.