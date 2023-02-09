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Возле СИЗО в Ростове установят знак в память о расстрелянных горожанах

9 февраля 2023, 06:41
Фото: Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Группа "ПОТОК".
Возле СИЗО в Ростове установят знак в память о расстрелянных горожанах
В центре Ростова установили мемориальную доску в память о жертвах фашизма, сообщили в городской администрации.

8 февраля в Ростове на пересечении Горького и Университетского установили мемориальную доску в память о расстрелянных в годы оккупации горожанах. Открытие доски приурочено к 80-летию освобождения Ростова от фашистских захватчиков.

На месте установки памятного знака сейчас находится ростовское СИЗО-1. Зимой 1943 года здесь фашисты расстреляли больше тысячи человек. Среди них были подпольщики, родственники красноармейцев и нарушители комендантского часа. Также известно, что среди погибших 122 женщины и 55 детей.

Фото: Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Группа "ПОТОК".
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Помимо этого места, мемориальные таблички установят у Дома книги и на Змиевской балке. В годы войны там также массово убивали ростовчан.

Напомним, в рамках празднования 80-летия со дня освобождения Ростова в регион приедет «Поезд Победы».

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