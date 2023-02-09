Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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8 февраля в Ростове на пересечении Горького и Университетского установили мемориальную доску в память о расстрелянных в годы оккупации горожанах. Открытие доски приурочено к 80-летию освобождения Ростова от фашистских захватчиков.
На месте установки памятного знака сейчас находится ростовское СИЗО-1. Зимой 1943 года здесь фашисты расстреляли больше тысячи человек. Среди них были подпольщики, родственники красноармейцев и нарушители комендантского часа. Также известно, что среди погибших 122 женщины и 55 детей.
Помимо этого места, мемориальные таблички установят у Дома книги и на Змиевской балке. В годы войны там также массово убивали ростовчан.
Напомним, в рамках празднования 80-летия со дня освобождения Ростова в регион приедет «Поезд Победы».