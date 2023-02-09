На месте установки памятного знака сейчас находится ростовское СИЗО-1. Зимой 1943 года здесь фашисты расстреляли больше тысячи человек. Среди них были подпольщики, родственники красноармейцев и нарушители комендантского часа. Также известно, что среди погибших 122 женщины и 55 детей.