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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер»

9 февраля 2023, 06:34
Фото: ТГ канал соnсоrdgroup_official
Заключенных из Ростовской области больше не будут вербовать в ЧВК «Вагнер»
В России, в том числе Ростовской области, прекратили набор заключенных в ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Канал опубликовал поступивший вопрос о том, что набор в исправительных заведениях не ведется больше месяца. У Евгения Пригожина поинтересовались причиной.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас выполняются все обязательства перед теми, кто работает в «Вагнере». Будет ли еще набор, не раскрывается.

Ранее в Ростовской области выясняли, сколько заключенных могут взять в зону СВО. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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