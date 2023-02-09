Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Канал опубликовал поступивший вопрос о том, что набор в исправительных заведениях не ведется больше месяца. У Евгения Пригожина поинтересовались причиной.
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас выполняются все обязательства перед теми, кто работает в «Вагнере». Будет ли еще набор, не раскрывается.
Ранее в Ростовской области выясняли, сколько заключенных могут взять в зону СВО. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.