Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Губернатор рассказал, что существующая в регионе железнодорожная инфраструктура готова к приему россиян из других регионов, в том числе Запорожской и Херсонской областей. По его словам, открытие транспортного сообщения возможно при восстановлении инфраструктуры в других территориях.
«В данный момент над этим вопросом работают СКЖД и РЖД. Это зависит от спецоперации, но я уверен, что мы будем свидетелями, что эта транспортная возможность появится у новых регионов», - уточнил глава области.
Он добавил, что сроки называть пока не будет.
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