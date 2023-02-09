Губернатор рассказал, что существующая в регионе железнодорожная инфраструктура готова к приему россиян из других регионов, в том числе Запорожской и Херсонской областей. По его словам, открытие транспортного сообщения возможно при восстановлении инфраструктуры в других территориях.