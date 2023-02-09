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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Железнодорожное сообщение может появиться у Ростовской области с новыми регионами

9 февраля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Железнодорожное сообщение может появиться у Ростовской области с новыми регионами
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал вопрос создания железнодорожного сообщения с новыми регионами России, прозвучало на пресс-конференции.

Губернатор рассказал, что существующая в регионе железнодорожная инфраструктура готова к приему россиян из других регионов, в том числе Запорожской и Херсонской областей. По его словам, открытие транспортного сообщения возможно при восстановлении инфраструктуры в других территориях.

 

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«В данный момент над этим вопросом работают СКЖД и РЖД. Это зависит от спецоперации, но я уверен, что мы будем свидетелями, что эта транспортная возможность появится у новых регионов», - уточнил глава области.

Он добавил, что сроки называть пока не будет.

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