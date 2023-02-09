Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Речь идет о содержании общего имущества. Это касается тех домов, где установлены общедомовые приборы учета и при этом с собственниками не определили размер платы по их показаниям.
Теперь УК обязали выполнить перерасчет с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства России. Здесь говорится о периоде с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.
Размер платы за ЖКУ может, как уменьшиться, так и увеличиться. Все зависит от уровня реального потребления.
Если в доме стоят системы автоматического учета, то расчет производится по показаниям таких систем. В остальных случаях начисление проводится по нормативу с перерасчетом по показаниям приборов учета.
Ранее ФАС заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Ростовской области