rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Жителей в Ростовской области предупредили о возможном росте платы за ЖКУ в 2023 году

9 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области предупредили о возможном росте платы за ЖКУ в 2023 году
В Ростовской области в первом квартале 2023 года планируется провести корректировку платы за услуги ЖКХ, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о содержании общего имущества. Это касается тех домов, где установлены общедомовые приборы учета и при этом с собственниками не определили размер платы по их показаниям. 

Теперь УК обязали выполнить перерасчет с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства России. Здесь говорится о периоде с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 

Размер платы за ЖКУ может, как уменьшиться, так и увеличиться. Все зависит от уровня реального потребления. 

Экс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей
Узнать подробнее

Если в доме стоят системы автоматического учета, то расчет производится по показаниям таких систем. В остальных случаях начисление проводится  по нормативу с перерасчетом по показаниям приборов учета. 

Ранее ФАС заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Ростовской области

Читайте также:
Экс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей«Я подписал, и я сижу»: экс-министр ЖКХ Ростовской области высказался о своем делеВ Ростове департамент ЖКХ обвинили в нарушении прав людей на «достойную жизнь»
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#ЖКХ
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51