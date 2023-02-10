Буцаев: РЭО вложит 2,6 млрд рублей в строительство КПО в Липецкой области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По словам Буцаева, общий объем инвестиций в проект будет составлять 3,4 миллиарда рублей. РЭО ожидает получение заявки от концессионера на получение финансирования в сумме 2,6 миллиарда рублей. Ежегодно на объекте будут обрабатывать 200 000 тонн мусора, утилизировать - 78 000 тонн. Липецкая область быстро заключила концессионное соглашение, отметил глава РЭО. Об этом пишет newsnn.ru.
Оператор готов оказать проекту поддержку через облигационный заем. КПО даст возможность достичь Липецкой области показателей федерального проекта по сортировке и снижению объема захоронения мусора.
Предприятие начнет свою работу в Липецком районе до следующего года и будет обслуживать территорию Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов.
РЭО предоставляет консультационную поддержку по развитию и применению на рынке ведущих доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений и помогает в подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений, финансирующихся за счет средств облигационного займа ППК "РЭО".
Оператор может выделить до 95% финансирования от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых им, с субсидированием 90% ключевой ставки ЦБ, что делает возможным предоставлять финансирование для концессионных проектов в российских регионах по ставке менее 6% годовых.