Буцаев: РЭО вложит 2,6 млрд рублей в строительство КПО в Липецкой области

Оператор может выделить до 95% финансирования от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых им, с субсидированием 90% ключевой ставки ЦБ, что делает возможным предоставлять финансирование для концессионных проектов в российских регионах по ставке менее 6% годовых.