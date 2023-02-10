rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Чебурашка без руки: ростовчане распродают советские игрушки за большие деньги

10 февраля 2023, 11:15
Фото: Аvito

Ростовчанин продает механического Чебурашку за 20 тыс рублей

Жители Ростова-на-Дону выставляют на продажу игрушки с советских времен и хотят получить за них большие деньги. Что можно купить для коллекции и сколько это стоит, в материале Rostovgazeta.

Чебурашка без руки

В Ростове за 20 тысяч рублей продают заводного Чебурашку, который выглядит очень потрепанно. У него нет руки и не видно лица.

Владелец написал, что это редкая антикварная игрушка со времен СССР. У него сохранился ключ, при помощи которого эта фигура заводится.

«Пусть хоть и чуточку притормаживает, но если ее смазать маслом или пошевелить, то снова двигается. Радость советского детства спустя столько лет и до сих пор работает», — написал владелец.

Добавим, что в Ростове в продаже также есть монета с изображением Чебурашки и крокодила Гены, стоит она тысячу рублей.

Чебурашка без руки за 20 тысяч рублейЧебурашка без руки за 20 тысяч рублей
Чебурашка без руки за 20 тысяч рублей
Фото: Аvito

Приключения Незнайки

За 40 тысяч рублей можно стать владельцем книги «Приключения Незнайки и его друзей». Продает ее житель Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону продают два исторических особняка на Большой Садовой
Узнать подробнее

Из описания следует, что книгу выпустили в 1957 году. О состоянии владелица товара решила не писать.

«Приключения Незнайки и его друзей» за 40 тысяч рублей «Приключения Незнайки и его друзей» за 40 тысяч рублей
«Приключения Незнайки и его друзей» за 40 тысяч рублей
Фото: Аvito

Пианино

Эта игрушка сделана в виде небольшого пианино, ее выпустили в период с 1940 по 1950 годы. Инструмент рабочий, но его придется подремонтировать.

Высота изделия составляет 57 сантиметров, ширина — 50 сантиметров. Приобрести его можно за 20 тысяч рублей.

Пианино за 20 тысяч рублейПианино за 20 тысяч рублей
Пианино за 20 тысяч рублей
Фото: Аvito

Машина Cadillac

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу машинку Cadillac с дистанционным управлением по проводу. Владелец сообщил, что ее собрали еще во времена СССР.

«Состояние для своего возраста просто отличнейшее. Предположительно рабочая, перед покупкой можно проверить», — говорится в объявлении.

Ростовчанин хочет получить за эту машинку 18 тысяч рублей.

Кадиллак за 18 тысяч рублей.Кадиллак за 18 тысяч рублей.
Кадиллак за 18 тысяч рублей.
Фото: Аvito

Терминатор

Это самая дорогая игрушка в Ростове, так как владелец хочет получить за фигурку «Терминатора» 2,2 миллиона рублей. Собрали ее в 1990-е годы.

«Робот умеет ползать. Сумма будет инвестирована на съемки документального фильма о судьбах и творческом пути художников Ростова-на-Дону», — говорится в тексте объявления.

«Терминатор» за 2,2 миллиона рублей«Терминатор» за 2,2 миллиона рублей
«Терминатор» за 2,2 миллиона рублей
Фото: Аvito

Добавим, что в Ростове в продаже есть очень много елочных игрушек, стоимость которых достигает десятки тысяч рублей. 

Читайте также:
В Ростове-на-Дону продают два исторических особняка на Большой СадовойCarlsberg group хочет продать свое производство в Ростовской области к середине годаВ Ростове банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Игрушка
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Сегодня, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Сегодня, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Сегодня, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Сегодня, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Сегодня, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Сегодня, 17:40