Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Ростове за 20 тысяч рублей продают заводного Чебурашку, который выглядит очень потрепанно. У него нет руки и не видно лица.
Владелец написал, что это редкая антикварная игрушка со времен СССР. У него сохранился ключ, при помощи которого эта фигура заводится.
«Пусть хоть и чуточку притормаживает, но если ее смазать маслом или пошевелить, то снова двигается. Радость советского детства спустя столько лет и до сих пор работает», — написал владелец.
Добавим, что в Ростове в продаже также есть монета с изображением Чебурашки и крокодила Гены, стоит она тысячу рублей.
За 40 тысяч рублей можно стать владельцем книги «Приключения Незнайки и его друзей». Продает ее житель Ростова-на-Дону.
Из описания следует, что книгу выпустили в 1957 году. О состоянии владелица товара решила не писать.
Эта игрушка сделана в виде небольшого пианино, ее выпустили в период с 1940 по 1950 годы. Инструмент рабочий, но его придется подремонтировать.
Высота изделия составляет 57 сантиметров, ширина — 50 сантиметров. Приобрести его можно за 20 тысяч рублей.
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу машинку Cadillac с дистанционным управлением по проводу. Владелец сообщил, что ее собрали еще во времена СССР.
«Состояние для своего возраста просто отличнейшее. Предположительно рабочая, перед покупкой можно проверить», — говорится в объявлении.
Ростовчанин хочет получить за эту машинку 18 тысяч рублей.
Это самая дорогая игрушка в Ростове, так как владелец хочет получить за фигурку «Терминатора» 2,2 миллиона рублей. Собрали ее в 1990-е годы.
«Робот умеет ползать. Сумма будет инвестирована на съемки документального фильма о судьбах и творческом пути художников Ростова-на-Дону», — говорится в тексте объявления.
Добавим, что в Ростове в продаже есть очень много елочных игрушек, стоимость которых достигает десятки тысяч рублей.