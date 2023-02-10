Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Происшествие случилось в четверг, 9 февраля, в производственной зоне колонии №2. Два человека погибли, еще одного доставили в больницу с ожогами.
По статье «Халатность» возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.
По информации Telegram-канала Don_Mash, погибшим было 42 и 44 года. Говорится, что в момент пожара они якобы лежали на кроватях.
Отмечается, что пострадавшему 40 лет, он получил сильные ожоги.