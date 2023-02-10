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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Что известно о двух сгоревших заключенных в ростовской колонии ночью 9 февраля

10 февраля 2023, 12:51
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону при возгорании в исправительной колонии погибли два человека и один пострадал. Что известно о жертвах пожара, в материале RostovGazeta.

Происшествие случилось в четверг, 9 февраля, в производственной зоне колонии №2. Два человека погибли, еще одного доставили в больницу с ожогами.

По статье «Халатность» возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Уголовное дело возбудили из-за смертельного пожара в колонии в Ростове-на-Дону
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По информации Telegram-канала Don_Mash, погибшим было 42 и 44 года. Говорится, что в момент пожара они якобы лежали на кроватях. 

Отмечается, что пострадавшему 40 лет, он получил сильные ожоги. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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