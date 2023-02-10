Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Телемарафон приурочили ко Дню защитника Отечества. Его покажут по ТВ в период с 10 до 17 часов.
«Трансляцию посвятят поддержке участников СВО и мирного населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что организуют сбор средств для оказания гуманитарной помощи. Логвиненко пригласил присоединиться всех желающих.
Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение может появиться у Ростовской области с новыми регионами.