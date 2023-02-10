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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Деньги для участников СВО будут собирать через телемарафон в Ростове-на-Дону

10 февраля 2023, 07:42
Фото: donland.ru
Деньги для участников СВО будут собирать через телемарафон в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону присоединится к телемарафону «Все для победы», который пройдет 21 февраля, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Телемарафон приурочили ко Дню защитника Отечества. Его покажут по ТВ в период с 10 до 17 часов.

«Трансляцию посвятят поддержке участников СВО и мирного населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточнил градоначальник.

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Он добавил, что организуют сбор средств для оказания гуманитарной помощи. Логвиненко пригласил присоединиться всех желающих.

Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение может появиться у Ростовской области с новыми регионами.

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