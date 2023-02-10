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Posted 10 февраля 15:57

Published 10 февраля 15:57

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Госдума хочет упростить поддержку льготников по оплате услуг ЖКХ

10 февраля 15:57
Депутат Кошелев предложил сократить число документов для оформления субсидий на ЖКУ.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, депутат выдвинул идею частичной цифровизации процесса оформления субсидий ЖКУ с переходом на «Госуслуги». Также парламентарий предложил снизить требования к размеру доходов, при котором можно претендовать на поддержку государства, чтобы получить субсидию могли все, у кого оплата ЖКУ составляет 15% от доходов семьи. Сегодня эта цифра составляет 22%, хотя в разных регионах может отличаться.



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