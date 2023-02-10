За получение земли без торгов застройщик обязуется передать в собственность администрации Ростова 686 квартир в построенном комплексе. Также инвестор должен за свой счёт подготовить и передать городу проектную документацию на три детских сада и на школу в новом жилом районе. Наконец, застройщик обязуется построить парк и пешеходную аллею площадью.