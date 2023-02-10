Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о новом масштабном инвестиционном проекте — строительстве нового жилого района на Таганрогской. Благодаря соответствующему постановлению главы региона инвесторы получат землю под застройку без проведения торгов. Однако взамен власти налагают на них ряд обязательств.
Сообщается, что площадь переданного застройщикам участка составляет 600 тысяч квадратных метров. Там хотят построить 22 многоэтажки. Предполагаемый срок работ составляет десять лет.
Застройщиком выступает компания «Специализированный Застройщик „Ростовстрой-Дон“. На рынок она вышла лишь в августе прошлого года. Согласно данным в системе СПАРК, „Ростовстрой-Дон“ принадлежит двум другим компаниям — СЗ „Ростовстрой“ и „Лернако“. Первая связана с семьей депутата Заксобрания РО Асланбека Джиоева, а вторая — с президентом ФК „Ростов“ Арташесом Арутюнянцем.
За получение земли без торгов застройщик обязуется передать в собственность администрации Ростова 686 квартир в построенном комплексе. Также инвестор должен за свой счёт подготовить и передать городу проектную документацию на три детских сада и на школу в новом жилом районе. Наконец, застройщик обязуется построить парк и пешеходную аллею площадью.
Ранее сообщалось, что в Ростове власти планируют застроить жильем территорию напротив памятника «Тачанка».