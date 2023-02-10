Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По словам психолога, в сфере незаконных интим-услуг Ростова никогда не будет оттока. И, хотя многие секс-работницы предпринимали попытки завязать со своим теневым ремеслом, это никогда не удавалось.
«Стремясь покончить с прошлым, девушки находили работу в социально адекватной сфере. Однако новые непривычные для них условия труда, график работы и заработная плата приходились не по нраву. Недовольные они быстро возвращались назад», — отмечает Ийя Лемман.
Поэтому психолог уверенна, что ротация в сфере интим-услуг Ростова возможна только по возрастному принципу.
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