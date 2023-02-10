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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:09

«Хотели, но не смогли»: психолог рассказала, почему в Ростове процветает проституция

10 февраля 2023, 05:02
Фото: stockvault.net

Психолог рассказала, почему проститутки Ростова не могут уйти из профессии

Многие секс-работницы делали попытки завязать со своим нехорошим ремеслом. Но их намерение почти всегда завершалось неудачей, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам психолога, в сфере незаконных интим-услуг Ростова никогда не будет оттока. И, хотя многие секс-работницы предпринимали попытки завязать со своим теневым ремеслом, это никогда не удавалось.

«Стремясь покончить с прошлым, девушки находили работу в социально адекватной сфере. Однако новые непривычные для них условия труда, график работы и заработная плата приходились не по нраву. Недовольные они быстро возвращались назад», — отмечает Ийя Лемман.

Поэтому психолог уверенна, что ротация в сфере интим-услуг Ростова возможна только по возрастному принципу.

Ранее RostovGazeta выясняла, на что тратят деньги ростовские проститутки.

Психолог рассказала, на что тратят деньги ростовские проститутки
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