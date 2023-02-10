В отчете сказано, что российские войска значительно увеличил темпы операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. В центре сообщили, что российские военнослужащие атакуют украинские рубежи обороны, обеспечивая себе продвижение вдоль границы между Харьковом и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово близ Купянска и к западу от Кременной.