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Институт войны США обнаружил, что войска ЮВО перешли в наступление в Донбассе

10 февраля 2023, 10:01
Фото: eng.mil.ru
Российским войскам, в том числе из Южного военного округа, удалось перехватить инициативу и начать крупное наступление в Донбассе, об этом сообщили в отчете института изучения войны за 8 февраля.

Американский аналитический центр по изучению войны представил в среду, 8 февраля, отчет, согласно которому российским войскам удалось перехватить инициативу и начать крупное наступление в Луганской области.

В отчете сказано, что российские войска значительно увеличил темпы операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. В центре сообщили, что российские военнослужащие атакуют украинские рубежи обороны, обеспечивая себе продвижение вдоль границы между Харьковом и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово близ Купянска и к западу от Кременной.

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«Геолокационные кадры боевых действий подтвердили успехи России в районе Двуречное к северо-западу от Сватово. Кроме того, российское военное командование, по-видимому, полностью задействовало подразделения нескольких обычных дивизий в решающих наступательных операциях вдоль линии Сватово-Кременная, как ранее сообщал ISW», — сказано в отчете.

Аналитики центра добавили, что ВС РФ задействовали в операциях мотострелковые дивизии 20-й общевойсковой армии, полк 90-й танковой дивизии, а также подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленные подразделения Южного военного округа.

Институт войны США обнаружил, что войска ЮВО перешли в наступление в Донбассе
Фото: understandingwar.org

Информация пока не получила подтверждение со стороны МО РФ и является исключительно мнением американского центра аналитики войны. Данные уточняются.

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