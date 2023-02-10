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Американский аналитический центр по изучению войны представил в среду, 8 февраля, отчет, согласно которому российским войскам удалось перехватить инициативу и начать крупное наступление в Луганской области.
В отчете сказано, что российские войска значительно увеличил темпы операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. В центре сообщили, что российские военнослужащие атакуют украинские рубежи обороны, обеспечивая себе продвижение вдоль границы между Харьковом и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово близ Купянска и к западу от Кременной.
«Геолокационные кадры боевых действий подтвердили успехи России в районе Двуречное к северо-западу от Сватово. Кроме того, российское военное командование, по-видимому, полностью задействовало подразделения нескольких обычных дивизий в решающих наступательных операциях вдоль линии Сватово-Кременная, как ранее сообщал ISW», — сказано в отчете.
Аналитики центра добавили, что ВС РФ задействовали в операциях мотострелковые дивизии 20-й общевойсковой армии, полк 90-й танковой дивизии, а также подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленные подразделения Южного военного округа.
Информация пока не получила подтверждение со стороны МО РФ и является исключительно мнением американского центра аналитики войны. Данные уточняются.
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