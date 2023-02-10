Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С иском в суд обратился Департамент имущественно-земельных отношений города. Всего он потребовал 264 тысячи рублей неустойки.
У Департамента появились претензии из-за того, что в срок не был выполнен второй этап реконструкции комплекса. В результате он попросил неустойку за период с 2021 по 2022 годы.
Все требования были удовлетворены, с компании взыскали эту сумму.
Ранее появилась информация, что акции недостроенного кинотеатра «Юбилейный» продали в частные руки.