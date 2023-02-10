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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Компанию наказали за срыв сроков строительства комплекса «Юбилейный» в Ростове

10 февраля 2023, 05:28
Фото: 1mi
Суд взыскал крупную сумму с компании «Солнечный круг» за срыв сроков реконструкции киноконцертного комплекса «Юбилейный» в Ростове-на-Дону, говорится в документах арбитражного суда.

С иском в суд обратился Департамент имущественно-земельных отношений города. Всего он потребовал 264 тысячи рублей неустойки.

У Департамента появились претензии из-за того, что в срок не был выполнен второй этап реконструкции комплекса. В результате он попросил неустойку за период с 2021 по 2022 годы.

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Все требования были удовлетворены, с компании взыскали эту сумму. 

Ранее появилась информация, что акции недостроенного кинотеатра «Юбилейный» продали в частные руки

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