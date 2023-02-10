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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Костомарову ампутировали обе ступни

Сегодня, 16:51
Врачи уже борются за руки спортсмена.

Первый тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Лидия Караваева подтвердила, что ее бывшему подопечному ампутировали обе ступни из-за развивающегося некроза, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Комсомольскую правду».

По словам Караваевой, велики риски, что Костомаров лишится и пальцев на руках.

Некроз у фигуриста начался из-за проблем с кровообращением, которые появились в ходе лечения Костомарова от пневмонии: фигурист не мог самостоятельно дышать без специальных мер поддержки и находился долгое время в коме.

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