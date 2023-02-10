Костомарову ампутировали обе ступни

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Первый тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Лидия Караваева подтвердила, что ее бывшему подопечному ампутировали обе ступни из-за развивающегося некроза, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Комсомольскую правду».
По словам Караваевой, велики риски, что Костомаров лишится и пальцев на руках.
Некроз у фигуриста начался из-за проблем с кровообращением, которые появились в ходе лечения Костомарова от пневмонии: фигурист не мог самостоятельно дышать без специальных мер поддержки и находился долгое время в коме.