Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, накануне пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что в Ростове задержали группу мужчин от 30 до 52 лет, которые «обнесли» одно из домовладений горожан. Добычей дончан и жителей Краснодарского края стали шубы, дорогие парфюмы, украшения, наличные и даже кубки из драгметаллов. Стоимость украденного оценили в четыре миллиона рублей.
Однако уже на следующий день портал 1Rnd рассказал, что о задержании «домушников» ростовчане узнали раньше — одно из местных СМИ распространило видео, на котором полицейские и спецназовцы жестко задержали и уложили лицом в снег несколько мужчин.
Как оказалось, ими как раз и были фигуранты дела о краже, в отношении которых сейчас решают вопрос о мере пресечения.
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