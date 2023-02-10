Напомним, накануне пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что в Ростове задержали группу мужчин от 30 до 52 лет, которые «обнесли» одно из домовладений горожан. Добычей дончан и жителей Краснодарского края стали шубы, дорогие парфюмы, украшения, наличные и даже кубки из драгметаллов. Стоимость украденного оценили в четыре миллиона рублей.