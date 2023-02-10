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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Лицом в снег: Стало известно, кого задержал спецназ в Ростове в Левенцовском

10 февраля 2023, 10:40
Фото: 61.мвд.рф
Стали известны подробности жесткого задержания мужчин спецназом в Ростове

В МВД рассказали, кого задержала полиция и спецназ в Левенцовке в Ростове в феврале

В Ростове мужчины, уложенные лицом в снег в Левенцовке, оказались «домушниками», которые обокрали один из домов на сумму около четырех миллионов рублей.

Напомним, накануне пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что в Ростове задержали группу мужчин от 30 до 52 лет, которые «обнесли» одно из домовладений горожан. Добычей дончан и жителей Краснодарского края стали шубы, дорогие парфюмы, украшения, наличные и даже кубки из драгметаллов. Стоимость украденного оценили в четыре миллиона рублей.

В Ростовской области арестовали членов банды домушников
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Однако уже на следующий день портал 1Rnd рассказал, что о задержании «домушников» ростовчане узнали раньше — одно из местных СМИ распространило видео, на котором полицейские и спецназовцы жестко задержали и уложили лицом в снег несколько мужчин.

Как оказалось, ими как раз и были фигуранты дела о краже, в отношении которых сейчас решают вопрос о мере пресечения.

Ранее в Таганроге владелец магазина избил грабителей с игрушечным пистолетом.

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