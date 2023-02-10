Малому бизнесу – большую полку!

В настоящее время X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.