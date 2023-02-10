Малому бизнесу – большую полку!

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Основную часть гостей составили представители компаний из числа малого бизнеса и партнеры-поставщики торговых сетей X5. Среди участников можно было также увидеть представителей органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Как пояснили в пресс-центре компании, количество зарегистрированных участников конференции превысило 500 человек, и практически все они связаны с фермерством или агробизнесом.
Вопросы, которые поднимались на конференции, по большей части касались форматов совместной работы крупных компаний в сфере ретейла с представителями малого бизнеса. На примере удачно реализованного пилотного проекта в Липецкой области специалисты X5 поделились предварительными итогами региональных агрологистических операторов продукции сельхозпроизводителей. Успех модели заключается в том, что в пилотном регионе более 250 магазинов «Пятёрочка» обеспечиваются фруктами и овощами от местных фермеров, что полностью закрывает потребность сибирских магазинов «Пятёрочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле на сезон.
Секрет такого успеха кроется в сотрудничестве через агроконтракты. Например, торговая сеть способна субсидировать будущий урожай определенного сельхозпредприятия. Кроме того, компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик вправе выбрать различные варианты отгрузки и приемки – самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки и т. д.
Говорили и о мерах государственной поддержки малых предпринимателей. В вопросах затронули юридические аспекты партнёрства малого бизнеса и ретейла, инструменты финансирования, а также аспекты коммерческого сотрудничества.
Как отметил в процессе своего выступления первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе.
— Это не только влияет на развитие сельскохозяйственного производства, но и обеспечивает занятость, а также повышает уровень дохода населения в сельской местности. Без преувеличения, это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян. При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе, — пояснил Андрей Яцкин.
Своим мнением поделился и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его мнению, страна много лет жила в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом. Но в условиях санкций пришло осознание, что массовый импорт – это слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны для дестабилизации нашей экономики.
— Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами. Нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Сейчас соответствующая инициатива прорабатывается. Поэтому нужно ввести обязанность для ретейла иметь на полках отечественный товар в определенном количестве, — сказал Виктор Евтухов.
Он также добавил, что в настоящее время важно создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт, так как увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки отечественной промышленности и фермерского хозяйства.
— Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое. Я уверен, что запущенные сегодня инициативы торговли с сельхозпроизводителями — это только первые шаги большого ретейла навстречу малому бизнесу. Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей, — заключил замглавы Минпромторга.
Руководитель ФАС России Максим Шаскольский подчеркнул, что служба поддерживает принятие торговыми сетями, в частности X5 Group, мер по упрощению доступа сельхозпроизводителей на розничные рынки продовольственных товаров на принципах саморегулирования.
— Заметным шагом навстречу поставщикам стал мораторий на штрафы за несвоевременную или в неполном объеме поставку товаров, также оплата поставляемых товаров в более короткие сроки, чем требуется законом, оптимизация порядка заключения договоров с поставщиками. Кроме того, компания X5 в числе первых откликнулась на предложение ФАС России проявить ответственное поведение и добровольно ограничить наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров для обеспечения их ценовой доступности для потребителя, — отметил руководитель антимонопольной службы.
Практически каждый из спикеров поделился своим мнением во время пленарной сессии конференции. В частности, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о поддержке малых производителей сельхозпродукции от Корпорации МСП.
— При помощи «зонтичных» поручительств бизнес сегодня привлекает дополнительное кредитование на развитие в случае, если залогового обеспечения недостаточно. Найти спрос со стороны крупных ретейлеров и переработчиков они могут на цифровой платформе МСП.РФ. Для этого работает специальный сервис «Производственная кооперация и сбыт», с помощью которого можно направить коммерческое предложение, например, в торговую сеть «Пятерочка», — рассказал Александр Исаевич.
Президент X5 Group Екатерина Лобачева в своем выступлении подчеркнула, что сегодня более половины поставщиков компании — это малый бизнес, и работе с ними X5 придает особое значение.
— В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие «Фермерских островков». Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны, — заявила Екатерина Лобачева.
Стоит отметить, что заседаниями конференция не ограничилась. В ее рамках прошла торгово-закупочная сессия, где поставщики могли ознакомиться с условиями работы и потребностями торговых сетей X5. А в зоне дегустации 77 производителей из 36 российских регионов представили свою продукцию.
Для ознакомления со всей цепочкой движения товаров от поставщика до полки магазина участникам конференции провели экскурсию по магазинам, показали распределительные центры и даркстор ретейлера.
В настоящее время X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.