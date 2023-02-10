Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Местные жители в соцсетях сообщили о массовой гибели диких уток на реке Азовка. Птицы погибли, вмерзнув в лед водоема из-за резкого понижения температуры.
Инспекторы Минприроды приехали к реке, чтобы помочь животным, однако сообщили, что не увидели ни в акватории, ни в прибрежной территории водоема ни одной птицы. Факт гибели уток, таким образом, подтвердить не удалось.
Ранее Министерство природы не нашло экстремально высокого загрязнения воздуха в Ростовской области. Чиновники заверили, что регулярно проводят проверки качества атмосферного воздуха и воды в регионе.