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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Минприроды опровергло массовую гибель уток в Ростовской области

10 февраля 2023, 13:21
Фото: donland.ru
Минприроды опровергло массовую гибель уток в Ростовской области
Инспекция Минприроды не подтвердила массовую гибель уток на реке Азовка в Ростовской области, сообщается на сайте ведомства.

Местные жители в соцсетях сообщили о массовой гибели диких уток на реке Азовка. Птицы погибли, вмерзнув в лед водоема из-за резкого понижения температуры.

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Инспекторы Минприроды приехали к реке, чтобы помочь животным, однако сообщили, что не увидели ни в акватории, ни в прибрежной территории водоема ни одной птицы. Факт гибели уток, таким образом, подтвердить не удалось.

Ранее Министерство природы не нашло экстремально высокого загрязнения воздуха в Ростовской области. Чиновники заверили, что регулярно проводят проверки качества атмосферного воздуха и воды в регионе.

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#Виктория Прутковская#Новости
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