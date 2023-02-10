Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Ростовский перевозчик ООО «Янтарь 1» купил три новых больших автобуса белорусской марки МАЗ. Всего запланировала приобретение десяти таких транспортных средств. На их покупку уйдет 150 миллионов рублей.
Уточняется, что автобусы оборудованы автоинформаторами, бегущими строками и кондиционерами. Двигатели транспортного средства экологического класса Евро-5.
Директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня заверил, что работа по постепенному обновлению пассажирского транспорта в городе будет продолжена.
Ранее ростовчане сообщили о ледяных салонах городских автобусов в мороз.