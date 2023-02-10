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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление и мокрый снег с 11 февраля

10 февраля 2023, 07:59
Фото: rostovgazeta.ru
На выходных в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление и мокрый снег с 11 февраля
В Ростове-на-Дону на выходных может немного потеплеть и начнется снегопад, сообщили синоптики.
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Погода

В пятницу днем ожидаются заморозки с температурой до минус трех градусов. А в ночь на субботу, 11 февраля, похолодает еще сильнее — до минус 11 градусов.

Днем же потеплеет до нуля градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
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В воскресенье столбики термометров покажут плюс один градус. Местным жителям пообещали снег с дождем и усиление ветра.

В начале следующей недели осадки сохранятся и снова начнутся заморозки. Ночью похолодает до минус семи градусов.

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.

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