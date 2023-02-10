Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В пятницу днем ожидаются заморозки с температурой до минус трех градусов. А в ночь на субботу, 11 февраля, похолодает еще сильнее — до минус 11 градусов.
Днем же потеплеет до нуля градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
В воскресенье столбики термометров покажут плюс один градус. Местным жителям пообещали снег с дождем и усиление ветра.
В начале следующей недели осадки сохранятся и снова начнутся заморозки. Ночью похолодает до минус семи градусов.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.