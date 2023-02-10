Наталья Тутова: ипотека осталась драйвером розничного кредитования

— В прошлом году рынок требовал оперативных решений. Поэтому банк первым на рынке запустил опцию, которая позволила и до сих пор позволяет снижать процентную ставку по ипотеке. Залоговая недвижимость также была включена в перечень ипотечных объектов. В активном партнерстве со страховыми компаниями и участниками рынка недвижимости Банк ЗЕНИТ постоянно прорабатывает новые программы, которые помогут поддержать спрос на покупку жилья в кредит, — отметила Наталья Тутова.