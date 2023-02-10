Наталья Тутова: ипотека осталась драйвером розничного кредитования

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Об этом на IX Российском ипотечном конгрессе, организованном компаниями CBonds Congress и «Русипотека», сообщила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова .
Во время своего выступления эксперт поделилась опытом реализации ипотечных программ на примере Банка ЗЕНИТ.
По ее словам, в 2022 году на фоне макроэкономического шока рост кредитных портфелей отмечался только у розничных бизнес-моделей, использующих развитые инструменты управления рисками. Поддержка потребительского сегмента держалась на реализации отложенного спроса. Активнее всех росли кредитные портфели банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании, ввиду действия льготных программ.
— В прошлом году рынок требовал оперативных решений. Поэтому банк первым на рынке запустил опцию, которая позволила и до сих пор позволяет снижать процентную ставку по ипотеке. Залоговая недвижимость также была включена в перечень ипотечных объектов. В активном партнерстве со страховыми компаниями и участниками рынка недвижимости Банк ЗЕНИТ постоянно прорабатывает новые программы, которые помогут поддержать спрос на покупку жилья в кредит, — отметила Наталья Тутова.
Напомним, что это был девятый по счету Российский ипотечный конгресс., на площадках которого представители бизнеса обсудили тренды современных ипотечных технологий, выявили тенденции в формировании общественного мнения и оценили риски ипотечного бизнеса.