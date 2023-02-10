Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
23-летний полузащитник и капитан ФК «Ростов» Данил Глебов в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что фанатам не стоит представлять футболистов как «зажравшихся». Неверный образ игроков возник из-за некорректного поведения отдельных спортсменов, уверен Глебов.
Капитал желто-синих уточнил, что многие могут совершить ошибку, однако важно не обобщать. «Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех», — приводят слова Глебова журналисты.
Ранее Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.