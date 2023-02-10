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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

«Не обобщайте»: капитан ФК «Ростов» заявил, что не все футболисты в России зажрались

10 февраля 2023, 18:01
Фото: ФК "Ростов"
Капитан ФК «Ростов» Глебов заявил, что не все футболисты в России зажрались

Капитан ФК «Ростов» Глебов заявил, что не все футболисты в России зажрались

Капитан футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов заявил, что считать футболистов зажравшимися неверно, пишут спортивные медиа.

23-летний полузащитник и капитан ФК «Ростов» Данил Глебов в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что фанатам не стоит представлять футболистов как «зажравшихся». Неверный образ игроков возник из-за некорректного поведения отдельных спортсменов, уверен Глебов.

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Капитал желто-синих уточнил, что многие могут совершить ошибку, однако важно не обобщать. «Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех», — приводят слова Глебова журналисты.

Ранее Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.

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