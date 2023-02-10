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ОПГ ростовского застройщика «Вант» Чабанова будут судить за 20 убийств

10 февраля 2023, 06:22
Фото: sledcom.ru
ОПГ ростовского застройщика «Вант» Чабанова будут судить за 20 убийств
Бывший владелец строительного концерна, работавшего в Ростовской области, Валерий Чабанов может быть причастен к убийствам людей, сообщает СКР.

В данный момент завершилось расследование дела в отношении участников «банды Леснякова». Фигурантами стали Игорь Кузьменко, Валерий Чабанов, Ашот Мосоян, Сергей Селин.

При этом организаторы Лесняков и Завьялов ранее уже получили пожизненные сроки. По мнению следствия, обвиняемые с 1999 по 2009 годы совершали убийства и разбои, а также другие преступления в отношении дольщиков и криминальных авторитетов.

Всего было совершено более 50 особо тяжких преступлений, в том числе более 20 убийств. У членов банды оказалось большое количество оружия и взрывчатки.

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Завьялова в 2014 году задержали Испании, после чего доставили в Россию. Кузьменко сделал пластическую операцию и уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук. Но его личность удалось установить. 

Теперь следователи собрали доказательства и дело направили в суд. 

Напомним, что Чабанов в 2017 году был осужден за мошенничество и хищение 300 миллионов рублей у дольщиков. Его задержали в Таиланде, где он лечился от рака. 

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