Под Ростовом в Аксайском районе на дороге перевернулся грузовик с глиной

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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В четверг, 9 февраля, в 16.10 мск в поселке Темерницком в Аксайском районе произошло ДТП с участием грузовика Volvo FM и Volkswagen Touareg.
По предварительной информации, грузовик Volvo FM ехал по улице Ветеранов, 1, когда не выдержал безопасную дистанцию с попутным автомобилем Volkswagen Touareg, что ехал впереди него.
Чтобы избежать аварии водитель грузовика экстренно затормозил, однако крупнотоннажный автомобиль не был рассчитан на такие маневры, а потому опрокинулся на проезжей части, попутно засыпав глиной и дорогу, и Volkswagen, и автомобиль Lada Vesta. Автомобили получили механические повреждения, однако все люди остались целы.
Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
Ранее грузовик в результате ДТП разбросал по улице Нансена бутылки с питьевой водой.