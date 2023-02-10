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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Под Ростовом в Аксайском районе на дороге перевернулся грузовик с глиной

10 февраля 2023, 07:12
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Под Ростовом в Аксайском районе на дороге перевернулся грузовик с глиной
В поселке Темерницком на севере Ростова произошло ДТП, в результате которого грузовик опрокинулся на дорогу, рассыпав по ней сухую глину, подробностями поделилась пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В четверг, 9 февраля, в 16.10 мск в поселке Темерницком в Аксайском районе произошло ДТП с участием грузовика Volvo FM и Volkswagen Touareg.

По предварительной информации, грузовик Volvo FM ехал по улице Ветеранов, 1, когда не выдержал безопасную дистанцию с попутным автомобилем Volkswagen Touareg, что ехал впереди него.

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Чтобы избежать аварии водитель грузовика экстренно затормозил, однако крупнотоннажный автомобиль не был рассчитан на такие маневры, а потому опрокинулся на проезжей части, попутно засыпав глиной и дорогу, и Volkswagen, и автомобиль Lada Vesta. Автомобили получили механические повреждения, однако все люди остались целы.

Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее грузовик в результате ДТП разбросал по улице Нансена бутылки с питьевой водой.

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