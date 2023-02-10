Под Ростовом в Аксайском районе на дороге перевернулся грузовик с глиной

Чтобы избежать аварии водитель грузовика экстренно затормозил, однако крупнотоннажный автомобиль не был рассчитан на такие маневры, а потому опрокинулся на проезжей части, попутно засыпав глиной и дорогу, и Volkswagen, и автомобиль Lada Vesta. Автомобили получили механические повреждения, однако все люди остались целы.