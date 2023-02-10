«Подраться любя»: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону праздновали Масленицу

Posted Вчера, 19:47
Published Вчера, 19:47
Modified Вчера, 19:49
Updated Вчера, 19:49
Очень любили отмечать Масленицу и в Ростове и в Нахичевани-на-Дону. Отмечали широко, с размахом, с блинами, ярмарками, народными гуляньями и даже с кулачными боями. Она отмечается как прощание с Зимой в течение недели перед Великим постом.
Традиционно масленичная неделя делится на два периода − Узкая Масленица и Широкая. Узкая Масленица отмечается первые три дня недели, то есть до среды, а Широкая Масленица − это уже последние четыре дня (четверг, пятница, суббота и воскресенье).
Причем каждый день Масленицы имеет в народе свое название.
Понедельник масленичной недели именуют «встречей». Именно с этого дня начинали печь блины. Кстати, традиционно блинами делились друг с другом.
Вторник − «заигрыши». В этот день обычно проходили смотрины невест.
Среду именовали «лакомкой». В этот день зять приходил к теще на блины.
Четверг был «разгуляй». Именно с этого дня начиналась Широкая Масленица. Народ начинал предаваться разным потехам. С точки зрения сегодняшнего дня, даже странным. Например, мужчины любили кулачные бои.
«Бои на кулачках»
Бывали эти бои и в Ростове, и даже в Нахичевани. Хотя в традициях донских армян изначально кулачных боев не было. Армяне всегда любили борьбу.
И все-таки в Нахичевани, например, извозчики и драгиля (драгиля − владельцы примитивных безрессорных телег (дрог) для перевозки угля, камней и вообще грубых грузов), жители так называемого Горячего края (это район 40-х линий города), сходились в кулачных боях с казаками станицы Александровской.
У кулачного боя были свои строгие и благородные правила. Конечно, случалось всякое. Но тех, кто нарушал негласные правила, очень осуждали окружающие.
Вот как описывает правила кулачного боя ростовский историк и писатель Василий Вареник в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год»: «Первое правило народных кулачных боев − лежачего не бить. Захотел человек выбыть из игры − плюхнулся на землю. Всё. Трогать нельзя. Также нельзя было бить по гениталиям. Строжайше запрещено было пользоваться кастетами, свинчатками и прочими усиливающими средствами. Виновного в таком нарушении начинали бить и свои, и чужие. Нельзя было бить женщин! Именно так! Женщины имели право участвовать в кулачных боях, выступая на подмогу своим мужьям, если тем приходилось туго. Нечего и говорить, что это были, конечно же, казачки − бабы и девки».
Об этом не без удивления сообщал и русский этнограф Тимошенков. «Когда случались в станице кулачки, то есть кулачные бои, − писал Тимошенков в далеком 1886 году, − и кому-либо из женатых казаков приходилось плохо от противной стороны, то его жена подпоясывается, заматывает на шею концы своего платка и бросается на выручку, работая кулаками обыкновенно с большим успехом!»
Дети тоже участвовали в этих массовых побоищах. Обычно они его и «зачинали», задирая других детей с ростовской окраины или из пролетарского пригорода Ростова − Затемерницкого поселения. Потом в драку вступали подростки, а последними − уже взрослые.
Надо сказать, что эти бои никогда не носили характера национальной вражды. Сегодня, конечно, сложно понять, как можно «по-дружески набить соседу морду»… Но так было.
Словно в подтверждение правоты моих слов Василий Иванович Вареник в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год» пишет: «Что можно сказать о взаимоотношениях казаков и неказаков? В общем можно сказать, что взаимоотношения эти были скорее хорошими, чем плохими. Это были взаимоотношения благожелательной взаимности, веротерпимости и вообще всякой терпимости. У казаков были очень хорошие, почти братские, отношения с „братунями“ (калмыками)».
Но не только к калмыкам-«братуням» испытывали казаки искреннюю симпатию. Они с любовью относились и к донским армянам, называя их «нашими армянами». И если уж и подраться с ними на Масленицу, то, конечно, только любя.
А еще в четверг на Масленицу был у празднующих и свой «военный» штурм − захват снежного городка. Как говорится, чем бы ни тешились…
На Масленицу также разводили костры и прыгали через них. Кстати, подобные обычаи есть у многих народов.
В пятницу на Масленицу были «тещины вечерки». То есть теперь уже теща приходила в гости к зятю. В этот день должны были ублажать тещу.
Суббота − «золовкины посиделки». Невестки приглашали в гости золовок. Напомню, что золовка − это сестра мужа.
Ну, а в воскресенье были уже проводы Масленицы. В конце праздника сжигали чучело.
Донские армяне также торжественно отмечали Масленицу. По-армянски этот праздник называется Паргенанк.
Во время масленичной недели жители Нахичевани и армянских деревень делали мырмырас.
Что такое мырмырас? Это луковица, в которую втыкали семь перьев домашней птицы, украшенных разноцветными ленточками. Перья символизируют семь недель Великого поста. По окончании каждой недели поста вытаскивалось по одному перу. Эта луковица, то есть мырмырас, помогала отсчитывать недели Великого поста до Пасхи.
Кстати, почему-то мырмырасом пугали детей, которые себя плохо вели.
Донские армяне во время масленичной недели любили ходить в гости к соседям вместе с ряжеными друзьями. Мужчины переодевались в женскую одежду и наоборот. Возможно, сегодня такие переодевания нам показались бы странными, как и кулачные бои. Но тогда люди от души веселились, не вкладывая во все эти переодевания никаких подтекстов.
Конечно, Масленица донских армян несколько отличалась от казачьей. Она не была столь военизированной. А вот казаки относились к празднику серьезно. Устраивали соревнования по джигитовке. И даже выбирали себе гулебного атамана. Гулебный − от слова гульба (гулянья). Кстати, им мог стать любой уважаемый человек. Гулебный атаман играл еще одну важную роль. Он следил за спиртным.
Масленица и сегодня остается любимым праздником ростовчан. Возможно, еще и потому, что олицетворяет собой Весну, пробуждение жизни и надежды на лучшее.
Георгий Багдыков