«Подраться любя»: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону праздновали Масленицу

Вот как описывает правила кулачного боя ростовский историк и писатель Василий Вареник в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год»: «Первое правило народных кулачных боев − лежачего не бить. Захотел человек выбыть из игры − плюхнулся на землю. Всё. Трогать нельзя. Также нельзя было бить по гениталиям. Строжайше запрещено было пользоваться кастетами, свинчатками и прочими усиливающими средствами. Виновного в таком нарушении начинали бить и свои, и чужие. Нельзя было бить женщин! Именно так! Женщины имели право участвовать в кулачных боях, выступая на подмогу своим мужьям, если тем приходилось туго. Нечего и говорить, что это были, конечно же, казачки − бабы и девки».