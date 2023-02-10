В настоящий момент донские вузы начисляют абитуриентам баллы за достижения в области спорта и науки, волонтерство, победы в предметных олимпиадах, отличную успеваемость, подтвержденную золотой медалью, и другие значимые достижения будущих студентов. Обычно за это в зависимости от вуза и внутренней шкалы оценивания дают от пяти до 10 баллов.