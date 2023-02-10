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Updated Сегодня, 08:23

При поступлении в вузы Ростовской области могут начать учитывать срочную службу

10 февраля 2023, 08:21
Фото: vumo.mil.ru
При поступлении в вузы Ростовской области могут начать учитывать срочную службу
В Ростовской области и других регионах России абитуриентам вузов и колледжей могут начать добавлять баллы для поступления, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Виктор Водолацкий.

Накануне в четверг, 9 февраля, депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что парламентарии единогласно приняли в первом чтении законопроект одной из партий об учете службы в армии во время поступления в университеты и колледжи.

В настоящий момент донские вузы начисляют абитуриентам баллы за достижения в области спорта и науки, волонтерство, победы в предметных олимпиадах, отличную успеваемость, подтвержденную золотой медалью, и другие значимые достижения будущих студентов. Обычно за это в зависимости от вуза и внутренней шкалы оценивания дают от пяти до 10 баллов.

Фото: sevnvmu.mil.ru
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Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова сообщила, что срочную службу предложено оценивать более чем в 10 баллов, поскольку служба в армии является реальным показателем отношения к своей стране.

Сейчас дополнительные баллы начисляются абитуриентам за спортивные достижения, волонтерскую деятельность, победы в олимпиадах и т. д.

«Нам еще предстоит поработать над вопросом о количестве баллов. Коллектив авторов и все, кто при нулевых чтениях поддержал наш законопроект, акцентировали внимание на том, что должно быть не менее 10 баллов», — уточнила Аршинова.

Ранее Виктор Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для реабилитации участников СВО.

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