Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Накануне в четверг, 9 февраля, депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что парламентарии единогласно приняли в первом чтении законопроект одной из партий об учете службы в армии во время поступления в университеты и колледжи.
В настоящий момент донские вузы начисляют абитуриентам баллы за достижения в области спорта и науки, волонтерство, победы в предметных олимпиадах, отличную успеваемость, подтвержденную золотой медалью, и другие значимые достижения будущих студентов. Обычно за это в зависимости от вуза и внутренней шкалы оценивания дают от пяти до 10 баллов.
Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова сообщила, что срочную службу предложено оценивать более чем в 10 баллов, поскольку служба в армии является реальным показателем отношения к своей стране.
Сейчас дополнительные баллы начисляются абитуриентам за спортивные достижения, волонтерскую деятельность, победы в олимпиадах и т. д.
«Нам еще предстоит поработать над вопросом о количестве баллов. Коллектив авторов и все, кто при нулевых чтениях поддержал наш законопроект, акцентировали внимание на том, что должно быть не менее 10 баллов», — уточнила Аршинова.
Ранее Виктор Водолацкий предложил построить в ЛНР госпиталь для реабилитации участников СВО.