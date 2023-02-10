Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По словам психолога, ситуация в сфере интим-услуг Ростова остается стабильной. Проститутки не планируют уезжать на заработки в другие регионы, поскольку спрос на их незаконные услуги повышается.
«Это связано с колоссальным напряжением, которое психика человека не в состоянии удерживать долгий период времени. Стресс растет, люди вынуждено прибегают к самопомощи. Еда, алкоголь и секс — это самые доступные, заложенные природой варианты для снятия растущего напряжения. И ничего с этим не сделать», — отмечает Ийя Лемман.
Психолог полагает, что к лету, когда потеплеет, и спрос на незаконные услуги проституток достигнет максимального пика, секс-работницы пересмотрят свою ценовую политику.
Ранее RostovGazeta выясняла, на что тратят заработанные средства «ночные бабочки» Ростова.