«Это связано с колоссальным напряжением, которое психика человека не в состоянии удерживать долгий период времени. Стресс растет, люди вынуждено прибегают к самопомощи. Еда, алкоголь и секс — это самые доступные, заложенные природой варианты для снятия растущего напряжения. И ничего с этим не сделать», — отмечает Ийя Лемман.