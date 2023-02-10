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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Психолог заявила, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса

10 февраля 2023, 05:09
Фото: unsplash.com
Из-за стрессовых ситуаций ростовчане стали чаще заниматься сексом. Это привело к повышению спроса на незаконные услуги секс-работниц в Ростове, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам психолога, ситуация в сфере интим-услуг Ростова остается стабильной. Проститутки не планируют уезжать на заработки в другие регионы, поскольку спрос на их незаконные услуги повышается. 

«Это связано с колоссальным напряжением, которое психика человека не в состоянии удерживать долгий период времени. Стресс растет, люди вынуждено прибегают к самопомощи. Еда, алкоголь и секс — это самые доступные, заложенные природой варианты для снятия растущего напряжения. И ничего с этим не сделать», — отмечает Ийя Лемман.

Психолог полагает, что к лету, когда потеплеет, и спрос на незаконные услуги проституток достигнет максимального пика, секс-работницы пересмотрят свою ценовую политику.

Ранее RostovGazeta выясняла, на что тратят заработанные средства «ночные бабочки» Ростова.

Психолог рассказала, на что тратят деньги ростовские проститутки
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