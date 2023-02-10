Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летней жительницы Ростова-на-Дону. Ее подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина с помощью подложных медицинских справок получила статус инвалида, не имея для этого никаких оснований. После этого она обратилась в Пенсионный фонд для получения положенных ей социальных выплат.
Всего, с 2014 по 2020 год, ростовчанка незаконно получила от государства 899 тысяч рублей. Сообщается, что в ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный ущерб.
Ранее в Ростовской области мужчина, 6 лет обманом получавший пособие по инвалидности, получил наказание в виде 2,5 лет условного лишения свободы.