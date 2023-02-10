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Updated Сегодня, 14:14

Ради миллиона жительница Ростовской области шесть лет притворялась инвалидом

10 февраля 2023, 14:12
Фото: 1MI
41-летняя жительница Ростова шесть лет обманом получала государственные выплаты, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летней жительницы Ростова-на-Дону. Ее подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина с помощью подложных медицинских справок получила статус инвалида, не имея для этого никаких оснований. После этого она обратилась в Пенсионный фонд для получения положенных ей социальных выплат.

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Всего, с 2014 по 2020 год, ростовчанка незаконно получила от государства 899 тысяч рублей. Сообщается, что в ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный ущерб.

Ранее в Ростовской области мужчина, 6 лет обманом получавший пособие по инвалидности, получил наказание в виде 2,5 лет условного лишения свободы.

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#Виктория Прутковская#Преступность#Общество
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