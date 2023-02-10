Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летней жительницы Ростова-на-Дону. Ее подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина с помощью подложных медицинских справок получила статус инвалида, не имея для этого никаких оснований. После этого она обратилась в Пенсионный фонд для получения положенных ей социальных выплат.