РЭО предложили вменить в обязанность собачникам использовать бумажные пакеты

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Как сообщает 56orb.ru, экологи подсчитали, что в целом в стране собаки после себя на прогулках могут оставлять до четырех миллионов экскрементов ежегодно. За своими питомцами убирают далеко не все хозяева, а остальные, как правило, пользуются для этого пластиковыми пакетами.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в компании с одобрением относятся к работе, которую проводят общественники, волонтеры, поскольку они популяризируют экологичный образ жизни. Зачастую это делается посредством субботников, поэтому нужно убирать все, что этому препятствует.
Но чтобы было найдено правильное решение данной проблемы, надо знать все об устройстве сортировочных центров, где все отходы в пакетах сначала разрывает специальная машина. Но мелкие пакеты она может не увидеть. Или куски пластика все равно останутся в отходах, а затем микропластик окажется в окружающей среде. Для дальнейшего отсеивания отходов, попадающих затем в компост, предмет не должен быть больше семи сантиметров в длину и ширину. Вот почему идея перейти на бумажные пакеты небольшого размера, которые бы уходили в компост, несет в себе рациональное зерно. Главное, чтобы на них отсутствовал пластик, а была исключительно целлюлоза.
Как говорят экологи, в 2020 году в РФ насчитывалось 22,6 миллиона собак, а за три года их численность выросла на 21 процент. Уже в то время 59 процентов домохозяйств в России содержали домашних животных. Их владельцами были 70,4 миллиона жителей страны старше 14 лет.
В письме экологов говорится, что по роду своей общественной работы они не могут оставить в стороне данную проблему, связанную с уборкой мусора, и просят обратить на нее внимание. А еще изучить возможность, как лучше организовать сбор таких отходов, чтобы в дальнейшем они могли быть утилизированы в техногрунт. В этом поможет замена пластиковых пакетов на бумажные.