РЭО предложили вменить в обязанность собачникам использовать бумажные пакеты

Но чтобы было найдено правильное решение данной проблемы, надо знать все об устройстве сортировочных центров, где все отходы в пакетах сначала разрывает специальная машина. Но мелкие пакеты она может не увидеть. Или куски пластика все равно останутся в отходах, а затем микропластик окажется в окружающей среде. Для дальнейшего отсеивания отходов, попадающих затем в компост, предмет не должен быть больше семи сантиметров в длину и ширину. Вот почему идея перейти на бумажные пакеты небольшого размера, которые бы уходили в компост, несет в себе рациональное зерно. Главное, чтобы на них отсутствовал пластик, а была исключительно целлюлоза.