Парламентарий проверил городские автобусы и выяснил, что в части подвижного состава печи просто не работают. Так проблемы с работой отопления в салонах выявили на маршрутах №10, 16 и 16А, 71, 83 и 90. При этом неизвестно, были ли отключены печи по решению водителя, или же отопление просто не работало из-за технических причин.