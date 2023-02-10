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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Ростовчане сообщили о ледяных салонах городских автобусов в мороз

10 февраля 2023, 06:52
Фото: Tashkoskim/ CC BY SA/wiki
В Ростове в автобусах оказались ледяные салоны из-за неработающих печек
В Ростове в ходе проверки общественного транспорта на шести городских маршрутах выявили автобусы с неработающим отоплением, об этом сообщил депутат Евгений Федяев в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что вместе с приходом заморозков в Ростове ухудшилась ситуация с качеством пассажироперевозок в общественном транспорте.

Парламентарий проверил городские автобусы и выяснил, что в части подвижного состава печи просто не работают. Так проблемы с работой отопления в салонах выявили на маршрутах №10, 16 и 16А, 71, 83 и 90. При этом неизвестно, были ли отключены печи по решению водителя, или же отопление просто не работало из-за технических причин.

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В комментариях под постом депутата ростовчане также рассказали, что наблюдают перебои с работой отопления.

«8 февраля днём было -9, в автобусе №44 печка не работала, больше часа я ехала с Западного на Северный, ужасно замёрзла. Как обычно печки заработают при +15 за окном!», — рассказала одна из ростовчанок.

«Сейчас еду в №83, печка, кажется, выключена… Хотя в час пик плотность населения автобуса повышенная, холод не так ощущается, как в пустом», — подтвердила наблюдения депутата другая женщина.

Ранее стало известно, когда в Ростове начнут выбирать перевозчиков на муниципальные маршруты, и по каким критериям буду выбирать АТП для сотрудничества.

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