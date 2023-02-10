Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Депутат рассказал, что вместе с приходом заморозков в Ростове ухудшилась ситуация с качеством пассажироперевозок в общественном транспорте.
Парламентарий проверил городские автобусы и выяснил, что в части подвижного состава печи просто не работают. Так проблемы с работой отопления в салонах выявили на маршрутах №10, 16 и 16А, 71, 83 и 90. При этом неизвестно, были ли отключены печи по решению водителя, или же отопление просто не работало из-за технических причин.
В комментариях под постом депутата ростовчане также рассказали, что наблюдают перебои с работой отопления.
«8 февраля днём было -9, в автобусе №44 печка не работала, больше часа я ехала с Западного на Северный, ужасно замёрзла. Как обычно печки заработают при +15 за окном!», — рассказала одна из ростовчанок.
«Сейчас еду в №83, печка, кажется, выключена… Хотя в час пик плотность населения автобуса повышенная, холод не так ощущается, как в пустом», — подтвердила наблюдения депутата другая женщина.
Ранее стало известно, когда в Ростове начнут выбирать перевозчиков на муниципальные маршруты, и по каким критериям буду выбирать АТП для сотрудничества.