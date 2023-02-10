Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как говорят авторы, этот рейтинг разработали для оценки удовлетворенности людей территорией, где они живут. Для расчета значений использовали 141 показатель.
Лидером оказалась Москва, после которой идут Санкт-Петербург и Тюменская область. В топ-5 также попали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.
Кроме того, в списке есть такие регионы, как Татарстан, Чечня, Белгородская область, Камчатский край.
Для составлений рейтинга опросили 260 тысяч человек в 85 регионах. Ответы жителей играли ключевую роль практически в половине параметров.
Ранее Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса.