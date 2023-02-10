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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Ростовская область не попала в топ-20 регионов по качеству жизни

10 февраля 2023, 11:08
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростовская область не попала в топ-20 регионов по качеству жизни
Ростовскую область не включили в рейтинг регионов по качеству жизни, следует из данных Агентства стратегических инициатив.

Как говорят авторы, этот рейтинг разработали для оценки удовлетворенности людей территорией, где они живут. Для расчета значений использовали 141 показатель.

Лидером оказалась Москва, после которой идут Санкт-Петербург и Тюменская область. В топ-5 также попали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.

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Кроме того, в списке есть такие регионы, как Татарстан, Чечня, Белгородская область, Камчатский край. 

Для составлений рейтинга опросили 260 тысяч человек в 85 регионах. Ответы жителей играли ключевую роль практически в половине параметров. 

Ранее Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса.

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