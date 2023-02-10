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Семибалльные пробки сковали Ростов из-за шести ДТП 10 февраля

10 февраля 2023, 15:44
Фото: 1MI
Традиционный пятничный час-пик в Ростове осложнился из-за шести ДТП в разных районах города, следует из данных «Яндекс. Карт».
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Дтп

Вечером 10 февраля улицы Ростова сковали многокилометровые пробки. Помимо традиционной пятничной загруженности дорог свой вклад внесли и шесть ДТП.

Самые большие заторы сейчас наблюдаются на Западном. На улице Малиновского из-за столкновения авто образовалось пробка, тянущаяся от Стачек до кольца на улице Доватора.

Также затор наблюдается на пересечении проспекта Стачки с улицей Международной и на Мадояна на участке от Лесопарковой до Еременко. В этих местах очевидцы снова сообщают о ДТП.

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Наконец, еще пробки зафиксированы на проспектах Ленина и Шолохова. Из-за аварий двигаться там можно только со скоростью пять километров в час.

Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе.

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