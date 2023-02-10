Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Вечером 10 февраля улицы Ростова сковали многокилометровые пробки. Помимо традиционной пятничной загруженности дорог свой вклад внесли и шесть ДТП.
Самые большие заторы сейчас наблюдаются на Западном. На улице Малиновского из-за столкновения авто образовалось пробка, тянущаяся от Стачек до кольца на улице Доватора.
Также затор наблюдается на пересечении проспекта Стачки с улицей Международной и на Мадояна на участке от Лесопарковой до Еременко. В этих местах очевидцы снова сообщают о ДТП.
Наконец, еще пробки зафиксированы на проспектах Ленина и Шолохова. Из-за аварий двигаться там можно только со скоростью пять километров в час.
Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе.