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Posted Вчера, 18:06

Published Вчера, 18:06

Modified Вчера, 18:08

Updated Вчера, 18:08

Школу в Ростове наказали за платные патриотические уроки

10 февраля 2023, 18:06
Фото: 1MI
Руководство школы №49 в Ростове наказали за сбор денег с учеников, сообщают СМИ.

Руководство школы №49 в Ростове наказали за сбор денег с учеников за участие в патриотическом мероприятии. «Блокнот» уточняет, что оно было посвящено 80-летию Сталинградской битвы и 80-летию освобождения Ростова от фашистов.

Присутствие на мероприятии изначально предполагало добровольно-благотворительный характер. Его посетители могли по своему усмотрению оставить деньги организаторам.

«Просьба об оказании добровольной благотворительной помощи была сформулирована некорректно и родителям было отправлено сообщение о необходимости внесения платы за посещение выставки», — заявили в управлении образования города.

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Сообщается, что по итогам разбирательств деньги, собранные с детей, вернули обратно их родителям.

Официального подтверждения инцидента со стороны городских властей не поступало.

Ранее в Батайске родителей заставляли покупать парты для своих детей в школу.

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