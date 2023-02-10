Posted Вчера, 18:06
Published Вчера, 18:06
Modified Вчера, 18:08
Updated Вчера, 18:08
Руководство школы №49 в Ростове наказали за сбор денег с учеников за участие в патриотическом мероприятии. «Блокнот» уточняет, что оно было посвящено 80-летию Сталинградской битвы и 80-летию освобождения Ростова от фашистов.
Присутствие на мероприятии изначально предполагало добровольно-благотворительный характер. Его посетители могли по своему усмотрению оставить деньги организаторам.
«Просьба об оказании добровольной благотворительной помощи была сформулирована некорректно и родителям было отправлено сообщение о необходимости внесения платы за посещение выставки», — заявили в управлении образования города.
Сообщается, что по итогам разбирательств деньги, собранные с детей, вернули обратно их родителям.
Официального подтверждения инцидента со стороны городских властей не поступало.
Ранее в Батайске родителей заставляли покупать парты для своих детей в школу.