Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ранее в региональном УМВД сообщили о возбужденном уголовном деле по факту мошенничества с закупкой коммунальной техники в Рязани. Подозреваемыми оказались экс-советник бывшего вице-губернатора, бизнесмены и представители мэрии.
В полиции установили, что в 2020 году на закупку техники выделили 63 миллиона рублей, однако техзадание составили под конкретную компанию. А стоимость контракта оказалась завышена.
Размер ущерба региональному бюджету оценили на сумму более 15 миллионов рублей. СМИ писали, что одним из фигурантов оказался Арцыбашев.
«Ростовчанин оказался в числе троих чиновников, которых суд арестовал на 2 месяца. Жалобу на эту меру пресечения рассмотрят 13 февраля», — пишет 1Rnd.