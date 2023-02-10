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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Стали известны подробности ареста экс-заммэра в Ростове-на-Дону Арцыбашева

10 февраля 2023, 09:03
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Стали известны подробности ареста экс-заммэра в Ростове-на-Дону Арцыбашева
Суд в Рязани заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Ростова Владимира Арцыбашева, но это решение может быть обжаловано, сообщают СМИ.

Ранее в региональном УМВД сообщили о возбужденном уголовном деле по факту мошенничества с закупкой коммунальной техники в Рязани. Подозреваемыми оказались экс-советник бывшего вице-губернатора, бизнесмены и представители мэрии.

В полиции установили, что в 2020 году на закупку техники выделили 63 миллиона рублей, однако техзадание составили под конкретную компанию. А стоимость контракта оказалась завышена.

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Размер ущерба региональному бюджету оценили на сумму более 15 миллионов рублей. СМИ писали, что одним из фигурантов оказался Арцыбашев.

«Ростовчанин оказался в числе троих чиновников, которых суд арестовал на 2 месяца. Жалобу на эту меру пресечения рассмотрят 13 февраля», — пишет 1Rnd.

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