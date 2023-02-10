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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Сына бывшего вице-губернатора в Ростовской области Швалева начали банкротить

10 февраля 2023, 11:59
Фото: Яндекс.Карты
В Ростовской области суд ввел применяемую в деле о банкротстве процедуру в отношении Михаила Швалева, говорится в документах арбитражного суда.

Истцом в этом деле выступил национальный банк «Траст». Банк встал на его сторону и начал процедуру реструктуризации долгов.

Банк хочет получить более 387 миллионов рублей, эту сумму включили в третью очередь реестра требований. Финансовым управляющим стал Вадим Сыромятников.

Заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»
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СМИ пишут, что Швалев является гендиректором «Азово-Донского пароходства», а также сыном Федора Швалева, бывшего вице-губернатора. 

Ранее заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт». 

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