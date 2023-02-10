Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Истцом в этом деле выступил национальный банк «Траст». Банк встал на его сторону и начал процедуру реструктуризации долгов.
Банк хочет получить более 387 миллионов рублей, эту сумму включили в третью очередь реестра требований. Финансовым управляющим стал Вадим Сыромятников.
СМИ пишут, что Швалев является гендиректором «Азово-Донского пароходства», а также сыном Федора Швалева, бывшего вице-губернатора.
Ранее заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт».