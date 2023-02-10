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«СЗ „Ростовстрой-Дон“» Джиоева и Арутюнянца застроит 63 га на улице Таганрогской

10 февраля 2023, 13:34
Фото: ФК «Ростов»
Компании «СЗ „Ростовстрой-Дон“ разрешили построить 22 многоквартирных дома на улице Таганрогской, следует из распоряжения губернатора Василия Голубева.

Губернатор признал этот масштабный инвестиционный проект соответствующим критериям. Вместе с этим у компании «СЗ „Ростовстрой-Дон“ появились несколько обязательств. Она должна бесплатно передать Ростову 686 квартир общей площадью не менее 25,3 тысячи квадратных метров. Это составит не менее 5% от общей площади, которую хотят возвести.

Всего планируется застроить 63 гектара территории. В том числе здесь появятся школа и детский сад.

По информации системы «Спарк», «Специализированный Застройщик „Ростовстрой-Дон“ принадлежит двум организациям — СЗ „Ростовстрой“ и „Лернако“. Первая связана с семьей депутата Асланбека Джиоева, вторая — с президентом ФК „Ростов“ Арташесем Арутюнянцем.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города.

 

 

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