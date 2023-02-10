Губернатор признал этот масштабный инвестиционный проект соответствующим критериям. Вместе с этим у компании «СЗ „Ростовстрой-Дон“ появились несколько обязательств. Она должна бесплатно передать Ростову 686 квартир общей площадью не менее 25,3 тысячи квадратных метров. Это составит не менее 5% от общей площади, которую хотят возвести.