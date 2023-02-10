Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Губернатор признал этот масштабный инвестиционный проект соответствующим критериям. Вместе с этим у компании «СЗ „Ростовстрой-Дон“ появились несколько обязательств. Она должна бесплатно передать Ростову 686 квартир общей площадью не менее 25,3 тысячи квадратных метров. Это составит не менее 5% от общей площади, которую хотят возвести.
Всего планируется застроить 63 гектара территории. В том числе здесь появятся школа и детский сад.
По информации системы «Спарк», «Специализированный Застройщик „Ростовстрой-Дон“ принадлежит двум организациям — СЗ „Ростовстрой“ и „Лернако“. Первая связана с семьей депутата Асланбека Джиоева, вторая — с президентом ФК „Ростов“ Арташесем Арутюнянцем.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города.