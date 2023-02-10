Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В Ростове на Казахской улице прохожие нашли одинокую девочку трех-четырех лет. Ребенок стоял рядом с одним из магазинов. Девочка не смогла объяснить взрослым, где ее родители. Сама она выглядела настолько болезненно, что прохожие решили вызвать скорую помощь, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».
Врачи диагностировали у ребенка простудное заболевание и госпитализировали в больницу.
Где находятся родители девочка и как она оказалась брошенной на улице, до сих пор неизвестно.
Ранее семилетняя девочка и ее мать отравились газом в Таганроге.