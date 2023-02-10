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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице

10 февраля 2023, 17:09
Фото: Pxhere.com
В Ростове прохожие нашли на улице трехлетнюю девочку без родителей, сообщают СМИ.

В Ростове на Казахской улице прохожие нашли одинокую девочку трех-четырех лет. Ребенок стоял рядом с одним из магазинов. Девочка не смогла объяснить взрослым, где ее родители. Сама она выглядела настолько болезненно, что прохожие решили вызвать скорую помощь, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».

Врачи диагностировали у ребенка простудное заболевание и госпитализировали в больницу.

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Где находятся родители девочка и как она оказалась брошенной на улице, до сих пор неизвестно.

Ранее семилетняя девочка и ее мать отравились газом в Таганроге.

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