В Ростове на Казахской улице прохожие нашли одинокую девочку трех-четырех лет. Ребенок стоял рядом с одним из магазинов. Девочка не смогла объяснить взрослым, где ее родители. Сама она выглядела настолько болезненно, что прохожие решили вызвать скорую помощь, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».