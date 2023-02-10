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Published Сегодня, 11:19

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Центр Ростова-на-Дону остался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля

10 февраля 2023, 11:19
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в пятницу, 10 февраля, произошла коммунальная авария, из-за которой часть города осталась без тепла, сообщают «Ростовские тепловые сети».

В районе улице Обороны обнаружили дефект трубопровода. Из-за необходимости проведения ремонтных работ отключили тепло в части Ленинского района.

«В данный момент проводятся работы по переключению теплосетей. Для этого привлекли две бригады, они используют шесть единиц техники», — сказано в сообщении.

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О сроках завершения восстановительных работ информации нет. Ее сообщат дополнительно.

В данный момент температура воздуха в городе составляет минус три градуса.

Добавим, что в этот же день в Ростове коммунальная авария оставила без воды жителей ЗЖМ.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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