Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В районе улице Обороны обнаружили дефект трубопровода. Из-за необходимости проведения ремонтных работ отключили тепло в части Ленинского района.
«В данный момент проводятся работы по переключению теплосетей. Для этого привлекли две бригады, они используют шесть единиц техники», — сказано в сообщении.
О сроках завершения восстановительных работ информации нет. Ее сообщат дополнительно.
В данный момент температура воздуха в городе составляет минус три градуса.
Добавим, что в этот же день в Ростове коммунальная авария оставила без воды жителей ЗЖМ.