Более детальный прогноз дает сервис RU-METEO. Так, 11 февраля в 06.00 мск интенсивность геоволнений оценивается в три балла. В остальные часы она будет не превышать двух баллов, а к вечеру и вовсе снизится до одного балла. В воскресенье, 12 февраля, также возможны небольшие геомагнитные возмущения в два балла.