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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале

10 февраля 2023, 17:04
Фото: Аннаильина/cc by sa/wiki
Стоит ли ростовчанам опасаться магнитных бурь в феврале
Когда в Ростове-на-Дону ожидаются магнитные бури в феврале, а также почему их стоит опасаться и как от них защититься разбиралась RostovGazeta.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури, а точнее геомагнитные - это сильные возмущения магнитного поля Земли. Они приводят к тому, что нарушается обычный ход магнитного поля планеты. Длится такое явление может пару часов, а может и несколько суток.

Почему в дни, когда происходит магнитная буря, так болит голова? Все дело в том, что так называемые магнитные бури оказывают влияние на вязкость крови, повышая ее. Тем самым увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. В эти дни велик риск инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Фото: ЕСА/А. Бейкер,CC BY-SA 3.0 IGO
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Когда ждать магнитные бури в феврале

Согласно долгосрочному прогнозу «Лаборатории солнечной астрономии», ростовчане в феврале уже пережили самые большие магнитные бури. По их данным, ближайшие дни в этом плане будут спокойными. И только в начале марта в Ростове-на-Дону ожидается повышенный геомагнитный фон.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

По данным специалистов Gismeteo, в ближайшие пять дней в Ростове в целом не стоит ожидать сильных магнитных бурь. Однако в некоторые дни планетарный индекс геомагнитной активности (Kp-индекс) соответствует 2, что говорит о небольшом возмущении магнитного поля.

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Фото: Gismeteo

Более детальный прогноз дает сервис RU-METEO. Так, 11 февраля в 06.00 мск интенсивность геоволнений оценивается в три балла. В остальные часы она будет не превышать двух баллов, а к вечеру и вовсе снизится до одного балла. В воскресенье, 12 февраля, также возможны небольшие геомагнитные возмущения в два балла.

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Фото: RU-METEO

Как подготовиться к магнитным бурям

Для уменьшения вязкости крови перед магнитной бурей рекомендуют выпить таблетку аспирина. А тем, кто становится раздражительным в эти дни и у кого болит голова, можно принять натуральные успокоительные типа валерианы или выпить чай с ромашкой. 

Однако все это нужно делать после консультации с врачом. Также со специалистом лучше проконсультироваться тем людям, кто уже перенес инсульт или другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Есть и общие рекомендации для вполне здоровых людей. Для того, чтобы легче перенести магнитную бурю, нужно хорошо выспаться, больше времени проводить на свежем воздухе и не налегать на жирную пищу. Лучше вообще устроить разгрузочный день, сократив количество калорий в привычном рационе.

Фото: unsplash
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#Здоровье#Общество#Здоровый образ жизни#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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