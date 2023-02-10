Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Магнитные бури, а точнее геомагнитные - это сильные возмущения магнитного поля Земли. Они приводят к тому, что нарушается обычный ход магнитного поля планеты. Длится такое явление может пару часов, а может и несколько суток.
Почему в дни, когда происходит магнитная буря, так болит голова? Все дело в том, что так называемые магнитные бури оказывают влияние на вязкость крови, повышая ее. Тем самым увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. В эти дни велик риск инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.
Согласно долгосрочному прогнозу «Лаборатории солнечной астрономии», ростовчане в феврале уже пережили самые большие магнитные бури. По их данным, ближайшие дни в этом плане будут спокойными. И только в начале марта в Ростове-на-Дону ожидается повышенный геомагнитный фон.
По данным специалистов Gismeteo, в ближайшие пять дней в Ростове в целом не стоит ожидать сильных магнитных бурь. Однако в некоторые дни планетарный индекс геомагнитной активности (Kp-индекс) соответствует 2, что говорит о небольшом возмущении магнитного поля.
Более детальный прогноз дает сервис RU-METEO. Так, 11 февраля в 06.00 мск интенсивность геоволнений оценивается в три балла. В остальные часы она будет не превышать двух баллов, а к вечеру и вовсе снизится до одного балла. В воскресенье, 12 февраля, также возможны небольшие геомагнитные возмущения в два балла.
Для уменьшения вязкости крови перед магнитной бурей рекомендуют выпить таблетку аспирина. А тем, кто становится раздражительным в эти дни и у кого болит голова, можно принять натуральные успокоительные типа валерианы или выпить чай с ромашкой.
Однако все это нужно делать после консультации с врачом. Также со специалистом лучше проконсультироваться тем людям, кто уже перенес инсульт или другие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Есть и общие рекомендации для вполне здоровых людей. Для того, чтобы легче перенести магнитную бурю, нужно хорошо выспаться, больше времени проводить на свежем воздухе и не налегать на жирную пищу. Лучше вообще устроить разгрузочный день, сократив количество калорий в привычном рационе.