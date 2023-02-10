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Updated Сегодня, 10:45

В ходе спецоперации погиб 35-летний житель Ростовской области Алексей Киянов

10 февраля 2023, 10:43
Фото: Администрация Родионово-Несветайского района
В ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб дончанин Алексей Киянов, об этом рассказали в администрации Родионово-Несветайского района Ростовской области.

Представители пресс-службы администрации объявили, что в четверг, 9 февраля, в хуторе Почтовый Яр простились с 35-летним участником СВО Алексеем Кияновым. Сообщается, что мужчина погиб при исполнении боевой задачи.

В администрации рассказали, что сам Киянов был жителем Почтового Яра и выпускником Большекрепинской средней школы. Осенью 2005 года мужчину призвали на срочную службу, а по возвращению домой Киянов работал автослесарем.

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«Когда пришла пора встать на защиту интересов своей страны, он, не раздумывая, принял это решение. У Алексея остались жена и дочь. Их боль утраты невосполнима», — добавили в администрации, высказав соболезнования семье погибшего.

Информация пока не получила подтверждения в МО РФ.

Напомним, ранее политолог назвал условия для продолжения частичной мобилизации на Дону.

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