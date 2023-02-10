Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Представители пресс-службы администрации объявили, что в четверг, 9 февраля, в хуторе Почтовый Яр простились с 35-летним участником СВО Алексеем Кияновым. Сообщается, что мужчина погиб при исполнении боевой задачи.
В администрации рассказали, что сам Киянов был жителем Почтового Яра и выпускником Большекрепинской средней школы. Осенью 2005 года мужчину призвали на срочную службу, а по возвращению домой Киянов работал автослесарем.
«Когда пришла пора встать на защиту интересов своей страны, он, не раздумывая, принял это решение. У Алексея остались жена и дочь. Их боль утраты невосполнима», — добавили в администрации, высказав соболезнования семье погибшего.
Информация пока не получила подтверждения в МО РФ.
Напомним, ранее политолог назвал условия для продолжения частичной мобилизации на Дону.