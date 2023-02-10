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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В кинотеатрах России начнут показывать китайские фильмы

Сегодня, 13:05
Российские кинотеатры, возможно, начнут демонстрировать прибыльные картины и мультфильмы, созданные в Китае. Переговоры об этом ведутся с представителями КНР.

Дистрибьюторская компания «Экспонента» договаривается о сотрудничестве с правообладателями китайских кинолент. Перечень картин, которые попадут в прокат, пока не известен, передают «Народные Новости».

Возможно, в прокате окажется фильм «Полноводная красная река» Чжана Имоу. В Китае кассовые сборы картины составили порядка 600 млн долларов. Большие шансы имеет мультфильм «Медведи-соседи: Код хранителей».

Как заявил эксперт Александр Нечаев, китайское кино вряд ли будет иметь большой успех в России из-за специфики потребителя.



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