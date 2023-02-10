В кинотеатрах России начнут показывать китайские фильмы

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Дистрибьюторская компания «Экспонента» договаривается о сотрудничестве с правообладателями китайских кинолент. Перечень картин, которые попадут в прокат, пока не известен, передают «Народные Новости».
Возможно, в прокате окажется фильм «Полноводная красная река» Чжана Имоу. В Китае кассовые сборы картины составили порядка 600 млн долларов. Большие шансы имеет мультфильм «Медведи-соседи: Код хранителей».
Как заявил эксперт Александр Нечаев, китайское кино вряд ли будет иметь большой успех в России из-за специфики потребителя.