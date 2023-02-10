В прошлом году МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб по поручительству НГС

А вот как выглядит ситуация по отраслям. Больше всего льготных кредитов - на сумму почти 187,5 миллиарда рублей - досталось предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере обработки. В ней их объем по сравнению с 2021 годом стал больше на 65 процентов. Вторыми следуют сельхозпроизводители с 55 миллиардами рублей и ростом в 36 процентов. Транспортировке и хранению досталось третье место. Работающие в данной отрасли МСП получили свыше 53 миллиардов рублей кредитов благодаря гарантиям и поручительствам НГС. Их число удвоилось. И почти в два раза больше получили таких кредитов МСП, которые работают в отельном бизнесе и общепите. Общий объем кредитов такого рода в данной сфере за ушедший год вырос примерно до 19,5 миллиарда рублей.