В прошлом году МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб по поручительству НГС

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщает tass.ru, объем кредитов такого вида в ушедшем году стал больше на 68 процентов по сравнению с тем, что был в 2021 году. А малых и средних предприятий, воспользовавшихся такой мерой поддержки, стало больше в 2,5 раза.
По данным первого вице-премьера Андрея Белоусова, серьезно повлиял на это более совершенный, чем ранее, гарантийный механизм. Гораздо шире бизнес начал использовать «зонтичные» поручительства, были введены новые требования к тому, каким образом организуют свою работу гарантийные организации в регионах. Появление антикризисных изменений ЦБ РФ, внесенных в Программу стимулирования кредитования, позволило бизнесу получать кредиты под заметно меньшие проценты, чем предусмотрено ключевой ставкой.
Лидером среди регионов России по приросту объемов поддержки малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года стал Краснодарский край. Второе место - у Москвы и Нижегородской области, где объемы удвоились, а общая сумма - 139,4 и 22,2 миллиардов рублей соответственно. На третьем месте расположилась Башкирия с ростом в 1,9 раза и общей суммой полученных МСП кредитов в 21,1 миллиарда рублей.
По информации руководителя Корпорации МСП Александра Исаевича, новая стратегия развития его структуры подразумевает, что вместо объемов оказываемой поддержки теперь сделан акцент на рост количества тех, кто ее получает. В корпорации выделяют и такой важный момент: три четверти, или свыше 40 тысяч, кредитных договоров, заключаемых с использованием инструментов НГС, смогли заключить микропредприятия. Их количество в последние два года выросло в три раза среди пользующихся финансовой поддержкой. И примерно в два раза, почти до 8,5 тысячи, стало больше договоров, заключаемых малыми предприятиями.
А вот как выглядит ситуация по отраслям. Больше всего льготных кредитов - на сумму почти 187,5 миллиарда рублей - досталось предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере обработки. В ней их объем по сравнению с 2021 годом стал больше на 65 процентов. Вторыми следуют сельхозпроизводители с 55 миллиардами рублей и ростом в 36 процентов. Транспортировке и хранению досталось третье место. Работающие в данной отрасли МСП получили свыше 53 миллиардов рублей кредитов благодаря гарантиям и поручительствам НГС. Их число удвоилось. И почти в два раза больше получили таких кредитов МСП, которые работают в отельном бизнесе и общепите. Общий объем кредитов такого рода в данной сфере за ушедший год вырос примерно до 19,5 миллиарда рублей.