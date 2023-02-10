Уточняется, что единого метода определения необоснованной агрессии у собак в России нет. Ее предложили ввести в каждом регионе на свое усмотрение с 1 марта этого года. Костюков рассказал, что в Ростове, вероятно, будет создана специальная комиссия, которая и пропишет критерии определения собаки как агрессивной. Среди них — реакция собаки на подачу еды, приближение человека и так далее.