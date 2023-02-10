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Published Сегодня, 15:50

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Updated Сегодня, 15:52

В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям

10 февраля 2023, 15:50
Фото: 1MI

Нападающих на людей бездомных собак в Ростове проверят на на обоснованность агрессии

Бездомных собак, нападающих на людей, будут проверять на обоснованность агрессии, рассказал директор Центра безнадзорных животных (ЦБЖ) в Ростове Дмитрий Костюков.

В Ростове специалистов, отвечающих за отлов бездомных животных, обучат техникам определения уровня агрессивности собак. Это необходимо, чтобы отделять особо опасных собак от обычных, чтобы последних после стерилизации возвращать на улицу. Директор Центра безнадзорных животных Дмитрий Костюков уточнил, что мотивированная агрессия собак проявляется из-за поддразнивания человеком, во время защиты своего жилища.

Власти и активисты полагают, что новая методика поможет защитить людей от нападения бродячих собак, так как они будут оставаться в приютах. Сейчас в ростовском центре безнадзорных животных находится 1090 собак, которых нельзя выпускать на улицу.

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Уточняется, что единого метода определения необоснованной агрессии у собак в России нет. Ее предложили ввести в каждом регионе на свое усмотрение с 1 марта этого года. Костюков рассказал, что в Ростове, вероятно, будет создана специальная комиссия, которая и пропишет критерии определения собаки как агрессивной. Среди них — реакция собаки на подачу еды, приближение человека и так далее.

Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные стаи агрессивных бродячих собак.

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