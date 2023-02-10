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Updated Сегодня, 10:38

В Ростове коммунальная авария оставила без воды жителей ЗЖМ 10 февраля

10 февраля 2023, 10:36
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростове коммунальная авария оставила без воды жителей ЗЖМ 10 февраля
В Ростове жители Западного жилого массива остались без воды до конца рабочего дня, об этом сообщили представители АО «Ростовводоканал».

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что жильцы одного из домов на улице Зорге остались без холодного водоснабжения. В водоканале сообщили, что причиной этого стал порыв систем водоснабжения, устранением которого занимаются ремонтники.

«В данный момент бригада устраняет порыв на улице Зорге. Ориентировочно, до 17.00 мск», — сообщили сотрудники водоканала.

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Между тем, местные СМИ сообщают, что без воды остались жилые дома в границах улиц Зорге, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского и Ерёменко.

Ранее ростовчан попросили запастись питьевой водой из-за неблагоприятных погодных явлений.

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