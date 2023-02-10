Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В пятницу, 10 февраля, стало известно, что жильцы одного из домов на улице Зорге остались без холодного водоснабжения. В водоканале сообщили, что причиной этого стал порыв систем водоснабжения, устранением которого занимаются ремонтники.
«В данный момент бригада устраняет порыв на улице Зорге. Ориентировочно, до 17.00 мск», — сообщили сотрудники водоканала.
Между тем, местные СМИ сообщают, что без воды остались жилые дома в границах улиц Зорге, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского и Ерёменко.
Ранее ростовчан попросили запастись питьевой водой из-за неблагоприятных погодных явлений.