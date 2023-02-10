rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростове-на-Дону появится улица имени поэта Расула Гамзатова

10 февраля 2023, 17:07
Фото: wikipedia.org
Памятник Расулу Гамзатову в Махачкале
Одну из улиц Ростова решили назвать в честь поэта Расула Гамзатова, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В Ростове в скором времени появится улица имени советского поэта Расула Гамзатова. Уточняется, что улица Гамзатова будет находиться в Октябрьском районе города.

Это решение было принято в преддверии 100-летия со дня рождения классика, которое празднуется 8 сентября. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что ближе к этой дате в городе пройдут тематические мероприятия, посвященные творчеству Гамзатова.

Одним из самых знаменитый произведений поэта является стихотворение «Журавли», посвященное не вернувшимся с войны солдатам. Позже на основе этого стиха была написана песня, известная всем в исполнении певца Марка Бернеса.

В Ростове-на-Дону может появиться улица в честь Владимира Жириновского
Узнать подробнее

Также к числу его известных произведений относятся стихи «Слово о матери», «Все, что в нас хорошего бывает», «Когда пороком кто-то наделен» и другие.

Ранее сообщалось, что новые улицы и переулки в Таганроге назовут именами погибших из-за COVID-19 медиков.

Читайте также:
Одну из улиц Таганрога назовут в честь умершей от ковида акушера-гинекологаВ Ростове одну из улиц назовут в честь погибшего на Украине комбата Владимира ЖогиВ честь Бориса Слюсаря назовут улицу возле стадиона «Ростов Арена»
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону#Таганрог
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Сегодня, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Сегодня, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Сегодня, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Сегодня, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Сегодня, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Сегодня, 17:40