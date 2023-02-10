Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В Ростове в скором времени появится улица имени советского поэта Расула Гамзатова. Уточняется, что улица Гамзатова будет находиться в Октябрьском районе города.
Это решение было принято в преддверии 100-летия со дня рождения классика, которое празднуется 8 сентября. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что ближе к этой дате в городе пройдут тематические мероприятия, посвященные творчеству Гамзатова.
Одним из самых знаменитый произведений поэта является стихотворение «Журавли», посвященное не вернувшимся с войны солдатам. Позже на основе этого стиха была написана песня, известная всем в исполнении певца Марка Бернеса.
Также к числу его известных произведений относятся стихи «Слово о матери», «Все, что в нас хорошего бывает», «Когда пороком кто-то наделен» и другие.
Ранее сообщалось, что новые улицы и переулки в Таганроге назовут именами погибших из-за COVID-19 медиков.