В Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Сити-менеджер напомнил, что Ростов продолжает реализацию проекта «Городской электрички». Только за прошлый год электричкой воспользовались примерно 187 тысяч пассажиров.
Сейчас в рамках проекта работу городской электрички обеспечивают четыре пары электропоездов внутригородского сообщения, а также 26 пригородных поездов.
Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом году в городе обустроили подъезды к станции «Микояна» и остановке «Темерник», а в ближайшие три года планируется обустроить подъезды к остановкам «Левенцовской», «Орджоникидзе», «Развилка» на улицах Полторацкого, Руставелли, Фадеева, Куприна и Алма-Атинской. Сейчас город прорабатывает возможность заключения контрактов со сроком выполнения до конца года.
Кроме того, власти заключили контракт на поставку подъемников с наклонным перемещением, которые собираются установить в подземном пешеходном переходе у остановки «Сельмаш».
Ранее объявили о появлении новой остановки на маршруте электрички «Ростов — Таганрог».