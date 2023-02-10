В Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году

Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом году в городе обустроили подъезды к станции «Микояна» и остановке «Темерник», а в ближайшие три года планируется обустроить подъезды к остановкам «Левенцовской», «Орджоникидзе», «Развилка» на улицах Полторацкого, Руставелли, Фадеева, Куприна и Алма-Атинской. Сейчас город прорабатывает возможность заключения контрактов со сроком выполнения до конца года.