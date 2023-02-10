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В Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году

10 февраля 2023, 08:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году
В Ростове выделили средства на обустройство подходов к остановкам городской электрички, об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сити-менеджер напомнил, что Ростов продолжает реализацию проекта «Городской электрички». Только за прошлый год электричкой воспользовались примерно 187 тысяч пассажиров.

Сейчас в рамках проекта работу городской электрички обеспечивают четыре пары электропоездов внутригородского сообщения, а также 26 пригородных поездов.

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Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом году в городе обустроили подъезды к станции «Микояна» и остановке «Темерник», а в ближайшие три года планируется обустроить подъезды к остановкам «Левенцовской», «Орджоникидзе», «Развилка» на улицах Полторацкого, Руставелли, Фадеева, Куприна и Алма-Атинской. Сейчас город прорабатывает возможность заключения контрактов со сроком выполнения до конца года.

Кроме того, власти заключили контракт на поставку подъемников с наклонным перемещением, которые собираются установить в подземном пешеходном переходе у остановки «Сельмаш».

Ранее объявили о появлении новой остановки на маршруте электрички «Ростов — Таганрог».

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