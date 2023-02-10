Интересен также тот факт, что входящий в ОПГ Виталий Кохужов до задержания работал управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и благодаря своему служебному положению открывал в банке счета подконтрольных преступникам сообществ фирм-однодневок. Уточняется, что Кожухов получил самый большой срок среди своих подельников. В исправительной колонии он проведет 16 лет.