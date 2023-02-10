Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор десятерым членам ОПГ. Подсудимые получили сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские операции. Сумма, нанесенного ими ущерба, составляет четыре миллиарда рублей.
Как уточняют «РИА Новости», деньги «проворачивались» транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов.
Интересен также тот факт, что входящий в ОПГ Виталий Кохужов до задержания работал управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и благодаря своему служебному положению открывал в банке счета подконтрольных преступникам сообществ фирм-однодневок. Уточняется, что Кожухов получил самый большой срок среди своих подельников. В исправительной колонии он проведет 16 лет.
Ранее суд в Ростове-на-Дону начал слушания по делу об аксайских рынках.