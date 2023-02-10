Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В пятницу, 10 февраля, стало известно, что таможенникам удалось пресечь незаконную деятельность канала контрабанды военной экипировки ВС РФ в США. Сообщается, что подозреваемой в деле о контрабанде стала ростовчанка средних лет, которая отправляла за границу посылки с военной защитой.
Всего было изъято 34 международных посылки, в которых лежали комплект защиты локтевых и коленных суставов, бронешлем, бронежилет, специальные противоосколковые очки, система фильтрации воды и другие предметы военного назначения в количестве более 70 единиц.
Во время оформления посылок женщина указывала, что содержимое посылок относится к предметам гражданского назначения, но ее обман был раскрыт. В итоге в доме и на складе подозреваемой прошли обыски, что позволило обнаружить еще около 190 предметов военной экипировки.
«По факту контрабанды продукции военного назначения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В настоящее время проводится следствие», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, сколько единиц оружия пытались провезти через таможню в 2022 году.