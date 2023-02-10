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В Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтой

10 февраля 2023, 11:29
Фото: yutu.customs.gov.ru
В Ростове задержали женщину средних лет, которая отправляла в США посыку с комплектами военной экипировки, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что таможенникам удалось пресечь незаконную деятельность канала контрабанды военной экипировки ВС РФ в США. Сообщается, что подозреваемой в деле о контрабанде стала ростовчанка средних лет, которая отправляла за границу посылки с военной защитой.

Всего было изъято 34 международных посылки, в которых лежали комплект защиты локтевых и коленных суставов, бронешлем, бронежилет, специальные противоосколковые очки, система фильтрации воды и другие предметы военного назначения в количестве более 70 единиц.

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Во время оформления посылок женщина указывала, что содержимое посылок относится к предметам гражданского назначения, но ее обман был раскрыт. В итоге в доме и на складе подозреваемой прошли обыски, что позволило обнаружить еще около 190 предметов военной экипировки.

«По факту контрабанды продукции военного назначения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В настоящее время проводится следствие», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, сколько единиц оружия пытались провезти через таможню в 2022 году.

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